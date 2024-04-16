"Мы действовали очень эффективно у ворот соперника. Я рад, что удалось сохранить ворота "сухими". Палмер? Я не ожидал такого. Ожидалось, что он будет хорошо играть, но он играет великолепно, делает для команды потрясающие вещи. Я рад, что он забил 4 гола.

Звезды Челси едва не подрались за право пробить пенальти – видео скандала

Пенальти? Это позор. Мы не можем так себя вести, я сказал им: "Это в последний раз". Невозможно так вести себя после такого выступления. Если мы хотим быть великой командой, мы должны измениться и мыслить коллективно. Мне жаль. Идет процесс, во время которого молодой команде многое нужно узнать. Я поговорил с игроками об этом после матча. Извиняюсь перед фанатами. В следующий раз все должно быть понятно. Футболистам надо учиться и быть профессионалами. Мы должны быть сосредоточены на коллективе. Они знали, что пенальти бьет Палмер. Это явный пример того, что процесс еще продолжается, нам еще нужно учиться

Самое важное сейчас – построить команду, которая будет последовательной и выигрывать игры. Мы должны быть твердыми в исполнении, потому что мы потеряли слишком много очков", – цитирует Почеттино BBC.

Напомним, что на 60 минуте матча против Эвертона Мадуэке и Николя Джексон поспорили за право пробить пенальти. В конце концов к отметке подошел Палмер, который удачно реализовал 11-метровый.

Челси расположился на девятой строчке с 47 баллами. От зоны еврокубков "синие" отстают на 13 очков.

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