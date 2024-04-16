У поєдинку 33-го туру між Челсі та Евертоном стався курйозний епізод – лондонці довго не могли вирішити, хто пробиватиме 11-метровий.

Перед п'ятим голом у ворота Евертона стався неординарний епізод. Мадуеке, який заробив пенальті, взяв м'яч до рук та був рішуче налаштований пробити пенальті, хоча штатним пенальтистом Челсі є Коул Палмер.

Покер Палмера у відеоогляді матчу Челсі – Евертон – 6:0

Мадуеке сперечався з Ніколя Джексоном, який теж хотів пробити 11-метровий, та з Мало Гюсто, з рук якого вирвав м'яч. Ситуацію нібито заспокоїв Тьягу Сілва, який на правах ветерана поговорив з Мадуеке та Джексоном. Палмер вже підійшов взяти м'яч, коли Джексон знову підскочив та намагався вибороти право пробити пенальті.

В підсумку, капітан Челсі Конор Галлахер розштовхав усіх від Палмера, який реалізував 11-метровий та оформив покер.

Челсі розніс Евертон покером Палмера – Мудрик лінувався, але отримав оплески, Миколенко страждав через тренера

Nicholas Jackson being a striker should have been allowed to take the penalty, as Cole Palmer was already on a hat trick. But Palmer has a chance to win golden boot, that's why he had to take it pic.twitter.com/SQ9GBUwLHS — Highbee of Lagos (@highbeely) April 16, 2024