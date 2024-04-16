Зірки Челсі ледь не побились за право пробити пенальті – відео скандалу
У поєдинку 33-го туру між Челсі та Евертоном стався курйозний епізод – лондонці довго не могли вирішити, хто пробиватиме 11-метровий.
Перед п'ятим голом у ворота Евертона стався неординарний епізод. Мадуеке, який заробив пенальті, взяв м'яч до рук та був рішуче налаштований пробити пенальті, хоча штатним пенальтистом Челсі є Коул Палмер.
Покер Палмера у відеоогляді матчу Челсі – Евертон – 6:0
Мадуеке сперечався з Ніколя Джексоном, який теж хотів пробити 11-метровий, та з Мало Гюсто, з рук якого вирвав м'яч. Ситуацію нібито заспокоїв Тьягу Сілва, який на правах ветерана поговорив з Мадуеке та Джексоном. Палмер вже підійшов взяти м'яч, коли Джексон знову підскочив та намагався вибороти право пробити пенальті.
В підсумку, капітан Челсі Конор Галлахер розштовхав усіх від Палмера, який реалізував 11-метровий та оформив покер.
Челсі розніс Евертон покером Палмера – Мудрик лінувався, але отримав оплески, Миколенко страждав через тренера