Артем Мілевський був не у захваті, що Олександр Алієв розпатякав усьому світу про страшні наслідки його алкогольної залежності.

– Раз вже Саша Алієв розповів усю цю історію в пресу... Я думаю, це дуже дурний вчинок.

– Дурний?

– Так, з його боку. Тому що...

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– Із тобою він не затверджував?

– Звісно, ні. Коли я... Я вже можу зараз говорити, хоча я не збирався нікому це розповідати, умовно кажучи. Це моя ситуація, про це знали спочатку буквально лічені люди. Але оскільки він розповів усім направо і наліво, що я в комі – доведеться розповісти цю історію, – Мілевський цим шматком в Instagram анонсував інтерв'ю, в якому більш детально розповість історію своєї алкогольної кризи.

Нагадаємо, у вересні минулого року Алієв повідомив, що Мілевський у дуже важкому стані. На щастя, колишній форвард Динамо таки погодився пройти реабілітацію в лікарні і зараз повертається до нормального життя.

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