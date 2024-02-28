Артем Милевский был не в восторге, что Александр Алиев растрепал всему миру о страшных последствиях его алкогольной зависимости.

– Раз уж Саша Алиев рассказал всю эту историю в прессу... Я думаю, это очень глупый поступок.

– Глупый?

– Да, с его стороны. Потому что...

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– С тобой он не утверждал?

– Конечно, нет. Когда я... Я уже могу сейчас говорить, хотя я не собирался никому это рассказывать, условно говоря. Это моя ситуация, об этом знали сначала буквально считанные люди. Но поскольку он рассказал всем направо и налево, что я в коме – придется рассказать эту историю, – Милевский этим куском в Instagram анонсировал интервью, в котором более детально расскажет историю своего алкогольного кризиса.

Напомним, в сентябре прошлого года Алиев сообщил, что Милевский в очень тяжелом состоянии. К счастью, бывший форвард Динамо таки согласился пройти реабилитацию в больнице и сейчас возвращается к нормальной жизни.

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