"Це було знущання з Динамо", – Андронов розкритикував трансляцію Суперкубка України на ТК "Футбол"

Лояльний до України російський коментатор Олексій Андронов поділився своїми враженнями щодо об'єктивності каналів "Футбол" під час показу Суперкубка України. На його думку, єдиний пул на цих каналах – утопія.

"Матч за Суперкубок став найкращою відповіддю на всі питання щодо єдиного пулу. По грі був більш-менш об'єктивний коментар. Але те, що побачив до і після матчу, – це вирок єдиному пулу цього каналу. Жодна людина, який володіє футбольним клубом, ніколи не дозволить за свої гроші знущатися з себе чи своєї команди. А це було саме знущання з Динамо.

Я розумію, наскільки були засмучені пани Денисов, Леоненко та Метревелі, менше – Слава Шевчук, який хоча б намагався зберігати якусь об'єктивність. Але те, що я побачив в ефірі, це було просто неподобство. Перекошене обличчя ведучого, який говорить, мовляв, Динамо ще продовжує святкувати, а нам потрібно виходити в ефір.

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Послухайте, Суперкубок України! Яка різниця, хто виграв? Привітайте щиро, з добрим обличчям, з посмішкою. Це перший матч сезону, це свято! А ви сидите, ніби вам на 80-й і 83-й хвилинах наклали в рот. Так не можна. Так ви ніякого пулу ніколи не створите. Я абсолютно розумію, чому Ігор Суркіс не дає згоди на пул.

Коли я говорив, що готовий коментувати матчі Динамо, я мав на увазі, що в разі рішення керівництва Динамо перейти на канал "Футбол", я був готовий стати тим коментатором, якого клуб міг би вибрати. Після того, що я побачив в день Суперкубка, я зрозумів, що Динамо на "Футбол" не перейде. Ба більше, я вважаю, що це – абсолютно правильно. Є серйозні питання національного рівня і національного значення, з якими канал "Футбол", взявши на себе роль транслятора Суперкубка, явно не впорався", – цитує Олексія Андронова видання Динамо Киев от Шурика.

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