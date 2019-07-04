"Єдиний телепул потрібен, але тільки не на Шахтар TV", – Рафаїлов знову "проїхався" по телеканалах "Футбол 1/2"

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів про створення єдиного телепулу УПЛ.

"Знову в українських інтернет-ЗМІ почалася "бодяга" про єдиний телевізійний пул УПЛ. Але ні Грімм, ні Денисов не розповідають всю правду. Коли тільки почалася розмова про телепул, всі клуби захотіли знати, а яка насправді ціна цього пулу. І навіть погодилися на виділення грошей на такі цілі.

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Чи було це зроблено? Ні. І про гроші ніхто не відзвітував. А послухаєш Денисова, то виявляється, що клуби ще повинні доплачувати каналам за трансляції.

Звідки взялася ця цифра – 450 мільйонів гривень? Чому вона така, а не інша? Як вона буде змінюватися зі збільшенням передплатників у каналів, зі збільшенням рекламодавців? Питань багато.

Звичайно, єдиний телепул потрібен, але тільки на незалежному каналі, а не на ШахтарTV", – написав Рафаїлов на своїй сторінці в Фейсбук.

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