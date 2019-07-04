toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Єдиний телепул потрібен, але тільки не на Шахтар TV", – Рафаїлов знову "проїхався" по телеканалах "Футбол 1/2"

4 липня 18:31 946 Читать на русском
"Єдиний телепул потрібен, але тільки не на Шахтар TV", – Рафаїлов знову "проїхався" по телеканалах "Футбол 1/2"
Сергій Рафаїлов / соцмережі

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів про створення єдиного телепулу УПЛ.

"Знову в українських інтернет-ЗМІ почалася "бодяга" про єдиний телевізійний пул УПЛ. Але ні Грімм, ні Денисов не розповідають всю правду. Коли тільки почалася розмова про телепул, всі клуби захотіли знати, а яка насправді ціна цього пулу. І навіть погодилися на виділення грошей на такі цілі.

Грімм – про єдиний телепул: Є три клуби, які не зовсім задоволені транслятором і коментарями

Чи було це зроблено? Ні. І про гроші ніхто не відзвітував. А послухаєш Денисова, то виявляється, що клуби ще повинні доплачувати каналам за трансляції.

Звідки взялася ця цифра – 450 мільйонів гривень? Чому вона така, а не інша? Як вона буде змінюватися зі збільшенням передплатників у каналів, зі збільшенням рекламодавців? Питань багато.

Звичайно, єдиний телепул потрібен, але тільки на незалежному каналі, а не на ШахтарTV", – написав Рафаїлов на своїй сторінці в Фейсбук.

"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приречений

blog_ava
Бланко Лещук прокоментував своє повернення в Шахтар
07:30
1694
Теги
телебачення Зоря Зоря Сергій Рафаїлов УПЛ Футбол 1 Футбол 2
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
30
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук