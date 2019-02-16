"Це було просте рішення", – Вальверде прокоментував підписання нового контракту з Барселоною

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився емоціями від підписання нової угоди з клубом, яка розрахована до літа 2020 року з опцією продовження.

"Рішення продовжити контракт з Барселоною далося мені легко. Це неймовірні клуб та команда, тому, звісно, я хотів залишитись у Барселоні.

Вальверде продовжив контракт з Барселоною

Попереду в нас серія матчів у трьох турнірах. Барселона зробить все, щоб здобути у них перемоги та знову стати чемпіоном Іспанії", – цитує Вальверде офіційний Twitter клубу.

До слова, під керівництвом Вальверде Барселона провела 96 поєдинків, у яких здобула 65 перемог, 22 рази зіграла унічию та 9 разів поступилась. Спеціаліст очолив команду влітку 2017 року, підписавши контракт на 2 роки.

На чолі "блаугранас" Вальверде став чемпіоном Ла Ліги, виграв Кубок та Суперкубок Іспанії.

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