"Підписати Лео було не дуже складно. З обох сторін було дуже велике бажання зробити так, щоб перехід здійснився. І це сталося.

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Лео хотів перейти в ПСЖ, а ПСЖ хотів підписати Лео. Це було не дуже складно. Все сталося дуже швидко. Думаю, це найважливіший і найшвидший трансфер в історії. Все минуло дуже і дуже швидко, тому що були і наміри, і бажання.

Якщо ти хочеш одружитися з дівчиною, то просто одружися з нею. Якщо вона хоче. Негайно. Трансфер Лео це фантастика для нашого клубу. Ми дуже пишаємося і радіємо цьому", – цитує Аль-Хелаїфі ESPN.

Нагадаємо, Мессі приєднався до ПСЖ на правах вільного агента та підписав контракт з паризьким клубом за схемою 2+1.

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