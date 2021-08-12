"Подписать Лео было не очень сложно. С обеих сторон было очень большое желание сделать так, чтобы переход осуществился. И это произошло.

Месси провел первую тренировку с ПСЖ – новичок уже гоняет звездных партнеров

Лео хотел перейти в ПСЖ, а ПСЖ хотел подписать Лео. Это было не очень сложно. Все произошло очень быстро. Думаю, это самый важный и самый быстрый трансфер в истории. Все прошло очень и очень быстро, потому что были и намерения, и желание.

Если ты хочешь жениться на девушке, то просто женишься на ней. Если она хочет. Сейчас же. Трансфер Лео это фантастика для нашего клуба. Мы очень гордимся и радуемся этому", – цитирует Аль-Хелаифи ESPN.

Напомним, Месси присоединился к ПСЖ на правах свободного агента и подписал контракт с парижским клубом по схеме 2+1.

ПСЖ красиво представил Месси: безумие фанов, триумф Аль-Хелаифи и единственное условие аргентинца