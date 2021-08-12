Ліонель Мессі відразу показує своїм новим партнерам, хто господар на футбольному полі.

Аргентинець провів своє перше тренування після підписання контракту з ПСЖ.

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В мережу потрапили кадри з класичної вправи "квадрат". Мессі й компанія активно ганяли двох гравців, які залишалися в центрі і повинні були забрати м'яч. Роль "песиків" виконували лідери ПСЖ – Ді Марія та Маркіньйос.

Нагадаємо, Мессі офіційно підписав контракт з ПСЖ 10 серпня. Крім Лео, французький клуб запросив Рамоса, Вейналдума, Хакімі і Доннарумму.

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