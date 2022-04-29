Паоло Б'янко, ще поки асистент Роберто Де Дзербі у тренерському штабі Шахтаря, пригадав, як покидав Україну, і знову заявив, що йде з донецького клубу.

"Все відбувалося швидко. До цього МЗС та посольство радили нам покинути країну. Натяки на російське вторгнення відчувалися із середини листопада. Ми працювали до дня перед початком війни 24 лютого.

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Нас розбудили бомби, це був важкий час. Години очікування тягнулися нескінченно як для нас, так і для членів наших сімей з Італії, котрі чекали на новини. Ми не давали собі спати подумки, бо якимось чином нам треба було виїхати. Потім нам пощастило, за кілька днів ми покинули Україну.

Я вирішив піти з Шахтаря самостійно і відновити свій шлях, розпочатий кілька років тому в Сіракузах. Хочу бути тренером, вже повідомив про це Роберто у січні. Я чудово провів час з ним і багато чого навчився. Два з половиною роки тому, коли він запропонував співпрацювати з ним, я трохи вагався, бо це було не те, чим я хотів займатися. Але після цього досвіду збагатив своє професійне тло, і зараз амбіції кожного з нас переважають над іншими аспектами", – розповів Б'янко QdS.it.

Зауважимо, 44-річний фахівець приєднався до команди Де Дзербі ще в Сассуоло, а опісля переїхав разом з ним у Шахтар. В донецькому клубі Паоло був тренером з техніки.

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