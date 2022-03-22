"Роберто завжди знав, що я хочу тренувати. У жовтні 2019 року, коли він попросив мене співпрацювати, я відповів згодою.

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Це були два з половиною захопливі роки у Сассуоло та Шахтарі, я багато чому навчився, завжди дякуватиму йому. Ми хотіли б продовжувати працювати разом, але у мене є свої цілі та амбіції, він знає про це. Вже сказав йому, що наприкінці цього сезону йду. Якби я мав шанс, то також хотів би поїхати закордон", – заявив Б'янко в ефірі TMW Radio.

Зауважимо, 44-річний фахівець приєднався до команди Де Дзербі ще в Сассуоло, а опісля переїхав разом з ним у Шахтар. В донецькому клубі Паоло був тренером з техніки.

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