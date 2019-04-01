"Це було моєю мрією", – Лука Зідан прокоментував дебют на Сантьяго Бернабеу

Голкіпер "галактікос" Лука Зідан поділився емоціями після дебютного матчу за Реала на Сантьяго Бернабеу.

"Дуже пишаюся тим, що зіграв на Сантьяго Бернабеу. Це була моя мрія. Я пройшов через молодіжну команду клубу, і після багатьох років напруженої роботи в найкращому клубі світу я тішуся, що дебютував на домашньому стадіоні.

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Важливо, що ми виграли і здобули 3 очки. Постараємося продовжити в наступних матчах. Бензема є одним з найкращих в світі. Це честь бути з ним в одній команді", – передає слова Зідана-молодшого прес-служба мадридців.

Нагадаємо, що Лука Зідан – син Зінедіна Зідана та наразі третій голкіпер "галактікос", який з'явився у стартовому складі Реала на матч Ла Ліги проти Уески. До слова, мадридський клуб на останніх хвилинах вирвав перемогу над аутсайдером іспанської першості.

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