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"Це було моєю мрією", – Лука Зідан прокоментував дебют на Сантьяго Бернабеу

12:30 651 Читать на русском
"Це було моєю мрією", – Лука Зідан прокоментував дебют на Сантьяго Бернабеу
Лука Зідан в матчі з Уескою / Marca

Голкіпер "галактікос" Лука Зідан поділився емоціями після дебютного матчу за Реала на Сантьяго Бернабеу.

25’ Іско
62’ Дані Себальйос
89’ Карім Бензема
 
Кучо Ернандес 3’
Хав'єр Ечеіта 74’

"Дуже пишаюся тим, що зіграв на Сантьяго Бернабеу. Це була моя мрія. Я пройшов через молодіжну команду клубу, і після багатьох років напруженої роботи в найкращому клубі світу я тішуся, що дебютував на домашньому стадіоні.

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Важливо, що ми виграли і здобули 3 очки. Постараємося продовжити в наступних матчах. Бензема є одним з найкращих в світі. Це честь бути з ним в одній команді", – передає слова Зідана-молодшого прес-служба мадридців.

Нагадаємо, що Лука Зідан – син Зінедіна Зідана та наразі третій голкіпер "галактікос", який з'явився у стартовому складі Реала на матч Ла Ліги проти Уески. До слова, мадридський клуб на останніх хвилинах вирвав перемогу над аутсайдером іспанської першості.

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Теги
Іспанія Лука Зідан Лука Зідан Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Уеска
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