"Это было моей мечтой", – Лука Зидан прокомментировал дебют на Сантьяго Бернабеу

Голкипер "галактикос" Лука Зидан поделился эмоциями после дебютного матча за Реала на Сантьяго Бернабеу.

"Очень горжусь тем, что сыграл на Сантьяго Бернабеу. Это была моя мечта. Я прошел через молодежную команду клуба, и после многих лет напряженной работы в лучшем клубе мира я рад, что дебютировал на домашнем стадионе.

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Важно, что мы выиграли и добыли 3 очка. Постараемся продолжить в следующих матчах. Бензема является одним из лучших в мире. Это честь быть с ним в одной команде", – передает слова Зидана-младшего пресс-служба мадридцев.

Напомним, что Лука Зидан – сын Зинедина Зидана и сейчас третий голкипер "галактикос", который появился в стартовом составе Реала на матч Ла Лиги против Уэски. К слову, мадридский клуб на последних минутах вырвал победу над аутсайдером испанского первенства.

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