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"Это было моей мечтой", – Лука Зидан прокомментировал дебют на Сантьяго Бернабеу

12:33 92 Читати українською
"Это было моей мечтой", – Лука Зидан прокомментировал дебют на Сантьяго Бернабеу
Лука Зидан в матче с Уэской / Marca

Голкипер "галактикос" Лука Зидан поделился эмоциями после дебютного матча за Реала на Сантьяго Бернабеу.

25’ Иско
62’ Дани Себальос
89’ Карим Бензема
 
Кучо Эрнандес 3’
Хавьер Эчеита 74’

"Очень горжусь тем, что сыграл на Сантьяго Бернабеу. Это была моя мечта. Я прошел через молодежную команду клуба, и после многих лет напряженной работы в лучшем клубе мира я рад, что дебютировал на домашнем стадионе.

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Важно, что мы выиграли и добыли 3 очка. Постараемся продолжить в следующих матчах. Бензема является одним из лучших в мире. Это честь быть с ним в одной команде", – передает слова Зидана-младшего пресс-служба мадридцев.

Напомним, что Лука Зидан – сын Зинедина Зидана и сейчас третий голкипер "галактикос", который появился в стартовом составе Реала на матч Ла Лиги против Уэски. К слову, мадридский клуб на последних минутах вырвал победу над аутсайдером испанского первенства.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Лука Зидан Лука Зидан Реал Мадрид - Уэска
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