Олександр Зінченко та Віталій Миколенко вийшли з перших хвилин. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Евертон на "Футбол 24" стартував о 21:45. Місяць тому "іриски" у дебютній грі під керівництвом нового тренера Шона Дайча сенсаційно обіграли "канонірів", однак згодом опустилися в зону вильоту. Попереду в Миколенка і компанії більшість матчів проти суперників з верхньої половини таблиці АПЛ 2022/23. Тому потрібно намагатися чіплятися за очки навіть на полі лідерів сезону.

Арсенал – Евертон: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко проти Миколенка у спробі реваншу

Битва пресингів на стартових хвилинах. Миколенко зупиняє прохід Саки, хоча там ще й Макніл допомагав страхувати. Наслідком епізоду став кутовий, під час розіграшу якого Зінченко викотив під удар Жоржінью – перший удар на 5 хвилині був ефектним, але дещо невлучним. Саліба чогось відліпився від Мопе, який відразу ж вирішив пробити метрів з 22 – Ремсдейл на місці. Жоржінью привозить контратаку 3 на 3. Макнілу дозволяють легко пройти і віддати у воротарський, де Мопе під наглядом Зіни вичудив якийсь неоковирний пас п'ятою на чужого воротаря. Класне закидання українського легіонера на Мартінеллі, але офсайд та й бразилець заплутався у власних ногах.

Зінченко дуже натхненно проводить першу 10-хвилинку. Один із найгостріших попереду та завжди встигає відтягуватись страхувати на свою половину. Енергозатратний захист Евертона, коли найнебепезчніші гравці Артети опиняються проти здвоєних зв'язок "ірисок", прекрасно працює. По суті найкращий шанс забити за 20 хвилин був у Мопе, який настільки не очікував такої легкої нагоди, що бездарно запоров її. Арсенал майже без гостроти. А ось тепер уже Зінченко привозить. Івобі перехопив та ще й обіграв українця, Мопе знову не найкращим чином розпорядився м'ячем.

Перспективний розрізний пас Сашка на хід Мартінеллі створює такий рідкісний для старту зустрічі простір біля воріт Евертона. Та весь потенціал швидко втрачає бразилець – Габріел дозволив Івобі наздогнати та обікрасти себе. Нігерієць, якого виховав лондонський клуб, сьогодні почав на дуже високому рівні. Коулмен і Миколенко по черзі виносять головою зі свого штрафного. Наскільки ж легко ліверпульці читають всі задуми "канонірів". Сака привозить пасом поперек поля, який перехопив Гана Гуйє. Тепер уже контра 3 в 2 із заповільненим ривком Зінченка. Але й гості втратили темп наступу, тому Габріел спокійно накрив Мопе після прострілу Дукуре.

Zinchenko has put on a passing clinic tonight.



Slide rule pic.twitter.com/jDd5hb9oHR — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 1, 2023

Лівий фланг обох команд - джерело найбільшої гостроти. Миколенко, до слова, потроху з'їдає Саку. Дуже чіпко і жорстко грає українець з правим вінгером Арсенала, який починає потроху істерити і вдаватися до грубощів. Екс-динамівець і біля чужих воріт обкрадає Букайо, ще й накручує зіркового опонента, а ось на прострілі вже підчищає Жоржінью. А під завісу першого тайму Арсенал раптово забив з нічого. Зінченко змістився праворуч, Сака відійшов від шаблонів, відкрившись у напівфланзі. Миколенко маневр проспав. Шостий найкращий бомбардир сезону миттєво покарав.

Zinchenko's first half vs Everton:



Assists - 1

Accurate passes 37/42 - (88%)

Chances created - 2

Touches - 57

Successful dribbles 1/1 - (100%)

Passes into final third - 5

Accurate long balls - 5/6 (83%)

Tackles won - 1/1 (100%)

Interceptions - 2

Recoveries - 4



Thanks, City! pic.twitter.com/YfHquS7tu6 — MxpLĮAM (@LiamMxp) March 1, 2023

Який же шалено привозить Гуйє. Перехопив снаряд, коли впав Едегор, а потім просто зупинився. Сака перехопив, Мартінеллі підхопив і обвів Пікфорда. Судді спершу зафіксували офсайд, але лінію таки витримали. Вмикається чемпіонський фарт Арсенала? Зінченко, безумовно, найкращий на полі. Як він перед голом накрутив Онана з Дукуре, обійшовши по дорозі ще й Мопе. Не момент, а пісня. Миколенко був би другим найкращим, якби не той провал в одному-єдиному епізоді. За моментами рівновага, а на табло 2:0. Клас є клас. Евертон з такою реалізацією вилетить швидше, ніж завершиться сезон.

У перерві Дайч, схоже, покарав Гуйє, випустивши замість опорника третього центрбека Холгейта. Схема, втім, не змінилася. У господарів Партей замінив Жоржінью. Миколенко знову виграє боротьбу в Саки, який не дуже красиво буцнув м'ячем по голові лежачого Віталія. Гра розкрилася, і тут вже Арсенал, немов риба у воді. Миколенка розтягують, Вайт подає без перешкод з правого флангу, а Троссар дає вище, не зумівши акцентовано покласти ногу під удар, розстрілюючи вже з воротарського.

Незрозумілий хаос півзахисників Арсенала на своїй половині. Макніл не скористався черговим подарунком, влупивши в Ремсдейла – Зінченко не дозволив статися добиванню. Універсал збірної України розпочав і третю гольову атаку. Зібрав біля себе Івобі та опорника і віддав на фланг. Джака продовжив на Троссара, який знайшов зовсім самотнього Едегора в серці штрафного. Арсенал забив 3 голи з 3 влучань у площину воріт. Без ударів, але як же легко команда Артети раз-по-раз вривається у штрафний. А ось вже й Партей м'ягенько накидає, Тарковскі прогавлює ривок Нкетії, але Едді програє дуель сам на сам.

Зате форвард, який виішов на заміну, робить таки асист. Зінченко ідеально розрізав, Нкетія перевів у центр, Мартінеллі осоромив Тарковскі й забив з кількох метрів. Сміт-Роу, який пропускає дуже багато через травми, вийшов уперше за 2 місяці й міг забити. Евертон виразно розклеївся. Очевидно, занадто вклалися фізикою у стримування суперника. А дві помилки під завісу першого тайму просто добили команду Дайча, яка більшу частину матчу схожа на колектив Лемпарда. Арсенал відривається від Манчестер Сіті на 5 очок. Евертон залишається на 18 місці з 1-очковим відставанням від зони життя.

Oleksandr Zinchenko vs Everton (H) pic.twitter.com/VlfzaBKwyA — ArsenalComps (@ArsenaIComps) March 1, 2023

У Зінченка найбільше передач з просуванням (7), найкращий рух м'яча вперед як ривками з веденням, так і через пас. Асист, передгольова і участь у ще одному взятті воріт. Вихід Партея у перерві оформив шалене домінування Арсенала в обох фазах. Все-таки більш м'який і стерильний Жоржінью до рівня ганця не дотягує. Томас за тайм видав 2 найкращий результат матчу за передачами з просуванням (5). Миколенко виграв найбільше єдиноборств внизу (7). Обоє українців повертали мяч по 3 рази через перехоплення та відбір, усі 4 їхні спроби якого були вдалими – Віталій тут взагалі №1 на дві команди. Кращий результат видав лише Макніл (6) – чи не єдиний, хто ідеально зазубрив конспекти Дайча. Дуайт, утім, має таку собі фору з часів спільного перебування в Бернлі.