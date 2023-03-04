Олександр Зінченко традиційно вийшов у старті, тоді як Ілля Забарний досі не до кінця оговтався від травми і тільки мріє потрапити хоча б до заявки на поєдинок АПЛ. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Борнмут на "Футбол 24", стартував о 17:00.

Арсенал – Борнмут: результат і огляд матчу АПЛ

Борнмут дуже швидко відкрив рахунок у матчі. Вже на першій хвилині відзначився Білінг, який вдало скористався помилкою в обороні захисників Арсенала. Підопічні Артети мали змогу відігратися, але завадив голкіпер гостей, який вдало зреагував на удар. Борнмут на 18 хвилині провів гарну контратаку і ледве не забив другий гол. Врятував команду Артети Рамсдейл. Перший тайм так і завершився з мінімальною перевагою гостей.

На початку другого тайму Борнмут заробив кутовий. Сенесі вдало пробив і подвоїв перевагу своєї команди. Тома Партей відіграв один гол на 62 хвилині, а ще через кілька хвилин Арсенал зрівняв рахунок. До кінця зустрічі підопічні Артети раз за разом створювали небезпечні моменти біля воріт Борнмута. Вирвати перемогу вдалося тільки у доданий час. Нельсон забив чудовим дальнім ударом.



Арсенал продовжує лідирувати в турнірній таблиці АПЛ, маючи 63 очки у своєму активі. Борнмут так і залишається на останньому місці. Команда Забарного набрала 21 бал.

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