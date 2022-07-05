"Перехід Роналду до Баварії – це було б сексуально! Принаймні над цим варіантом варто подумати.

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Якщо у Баварії вважають, що Роналду все ще фізично здатний по-справжньому допомогти команді в новому сезоні або навіть двох, і мають ресурси на цей трансфер, я порадив би їм подумати про це", — наводить слова Маттеуса Goal.

Нагадаємо, мюнхенцям потрібно шукати заміну Роберту Лєвандовскі, який налаштований перейти в Барселону. Водночас Кріштіану Роналду хоче піти з Манчестер Юнайтед у команду, яка вже готова боротися за трофеї.

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