"Переход Роналду в Баварию – это было бы сексуально! По крайней мере, над этим вариантом стоит подумать.

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Если в Баварии считают, что Роналду все еще физически способен по-настоящему помочь команде в новом сезоне или даже двух, и имеют ресурсы на этот трансфер, я бы посоветовал им подумать об этом", – приводит слова Маттеуса Goal.

Напомним, мюнхенцам нужно искать замену Роберту Левандовски, настроенному перейти в Барселону. В то же время Криштиану Роналду хочет уйти из Манчестер Юнайтед в команду, готовую бороться за трофеи.

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