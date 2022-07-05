Роналду друге літо поспіль може змінити клубну прописку. Повернення у Манчестер Юнайтед не дало очікуваного результату. Зараз пріоритет 37-річного португальця – опинитися в команді, яка вже готова боротися за трофеї.

Роналду не приїхав на тренування Манчестер Юнайтед – черговий крок до відходу з клубу

Кріштіану навіть не приїхав у табір манкуніанців, які вже почали підготовку до нового сезону. Офіційна причина – сімейні питання. Проте ЗМІ переконані, що форвард чекає, поки агент знайде йому новий клуб. Відтак, робота Жорже Мендеша також під мікроскопом.

Вчора Мендеш мав зустріч з президентом Барселони. AS стверджує, що однією з тем був переїзд Роналду на Камп Ноу. Жоан Лапорта нібито зацікавлений у такому сценарії або принаймні хоче використати як фактор тиску на Баварію, яка все ще не відпускає Роберта Лєвандовскі.

Зрештою, топовий інсайдер Жерар Ромеро повідомив, що про перехід Роналду до Барселони не йдеться. Лапорта та Мендеш обговорювали інших клієнтів агента. Зокрема, Рубена Невеша із Вулверхемптона. Додамо, що цей агент також представляє інтереси Бернарду Сілви. Раніше повідомлялося, що каталонці хотіли б підписати хавбека Манчестер Сіті.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій