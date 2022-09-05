"Після перших 15 хвилин ми почали втрачати силу гри та запал і не показували потрібний рівень. Матч був важким. Це не проблема, з якою зіткнеться лише команда Аль-Айна – всі команди постраждають від спекотних погодних умов (температура під час матчу доходила до 40 °С, – прим.).

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Обидві команди могли розраховувати на три очки, але я думаю, що в таких обставинах було б доцільно відкласти початок сезону", – цитує українця прес-служба Аль- Айна.

Нагадаємо, у дебютному матчі підопічні Реброва вийшли вперед уже на шостій хвилині. По перерві суперник зрівняв. На сьомій доданій Аджман вийшов вперед, але після перегляду VAR арбітр гол скасував. А на 103-й Аль-Айн міг вирвати перемогу, але Лаба не реалізував пенальті.

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