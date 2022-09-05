"После первых 15 минут мы начали терять силу игры и пыл и не показывали нужный уровень. Матч был тяжелым. Это не проблема, с которой столкнется лишь команда Аль-Айна – все команды пострадают от жарких погодных условий (температура во время матча доходила до 40 °С, – прим.).

Ярмоленко официально дебютировал за Аль-Айн с драматической ничьей – команда Реброва была в шаге от поражения и победы

Обе команды могли рассчитывать на три очка, но я думаю, что в таких обстоятельствах было бы целесообразно отложить начало сезона", – цитирует украинца пресс-служба Аль-Айна.

Напомним, в дебютном матче подопечные Реброва вышли вперед уже на шестой минуте. После перерыва соперник сравнял. На седьмой добавленной Аджман вышел вперед, но после просмотра VAR арбитр отменил гол. А на 103-й Аль-Айн мог вырвать победу, но Лаба не реализовал пенальти.

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