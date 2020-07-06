"Це була помилка": Тебас визнав тиск Переса на арбітрів матчів Реала

Очільник іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас поділився думками щодо скандальних суддівських рішень у поєдинках чемпіонату та оцінив вплив на них президента мадридського Реала Флорентіно Переса.

Бос Прімери в ході інтерв'ю щодо проблем з роботою в Іспанії VAR пригадав дзвінок президента "вершкових" керівнику Королівської іспанської футбольної федерації Луїсу Рубіалесу зі скаргами на упередженість системи, повідомляє Mundo Deportivo.

Черговий переможний гол Рамоса у відеоогляді матчу Атлетік – Реал

"Те, що такий важливий клуб, як Реал, може зробити подібний дзвінок за 20 хвилин після завершення матчу, незручно для суддівської спільноти. Імовірно, це створює ще більший тиск на арбітрів, які працюють з VAR. Ми повинні намагатися зробити так, щоб офіційні особи матчів було якомога менше залучені до дискусії про суддівство. Натомість оприлюднити інформацію про розмову щодо VAR із президентом Реала було не найкращим рішенням", – зізнався Тебас.

Нагадаємо, що мадридський Реал після рестарту чемпіонату зумів повернути собі лідерство. Проте, частина іспанських оглядачів вважає, що це трапилося через низку помилок арбітрів на користь "вершкових". Зокрема, два останніх поєдинки завершилися мінімальними перемогами Реала з голами з пенальті.

Реал дотиснув Атлетік завдяки пенальті – гандикап перед Барселоною росте