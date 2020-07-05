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Черговий переможний гол Рамоса у відеоогляді матчу Атлетік – Реал

18:17 - Читать на русском
Черговий переможний гол Рамоса у відеоогляді матчу Атлетік – Реал
Атлетік – Реал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Атлетік поступився мадридському Реалу в рамках 34 туру Прімери. Дивіться відео гола та огляд матчу Атлетік – Реал на "Футбол 24".

 
Серхіо Рамос 73’
73’ Серхіо Рамос

Реал володів відчутною ігровою перевагою, але ніяк не міг конвертувати її у забиті голи. Вирвати перемогу мадридці змогли лише завдяки пенальті, який реалізував Серхіо Рамос. Для капітана "вершкових" цей гол став уже 10-м у нинішньому сезоні Ла Ліги.

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Після цієї перемоги Реал набрав 77 очок та збільшив свою перевагу над другою Барселоною до 7-ми пунктів, але каталонці свій матч 34-го туру проведуть пізніше. Атлетік з 48-ма пунктами залишився на 7 місці.

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Відеоновини Іспанія Атлетік - Реал Мадрид Серхіо Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Атлетік Атлетік
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