"Это была ошибка": Тебас признал давление Переса на арбитров матчей Реала

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями относительно скандальных судейских решений в поединках чемпионата и оценил влияние на них президента мадридского Реала Флорентино Переса.

Босс Примеры в ходе интервью по проблемам с работой в Испании VAR вспомнил звонок президента "сливочных" руководителю Королевской испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу с жалобами на предвзятость системы, сообщает Mundo Deportivo.

Очередной победный гол Рамоса в видеообзоре матча Атлетик – Реал

"То, что столь важный клуб, как Реал, может сделать подобный звонок через 20 минут после завершения матча, неудобно для судейского сообщества. Вероятно, это создает еще большее давление на арбитров, работающих с VAR. Мы должны стараться сделать так, чтобы официальные лица матчей было как можно меньше вовлечены в дискуссии о судействе. В свою очередь обнародовать информацию о разговоре по VAR с президентом Реала было не лучшим решением", – признался Тебас.

Напомним, что мадридский Реал после рестарта чемпионата сумел вернуть себе лидерство. Однако, часть испанских обозревателей считает, что это случилось из-за ряда ошибок арбитров в пользу "сливочных". В частности, два последних поединка завершились минимальными победами Реала с голами с пенальти.

Реал дожал Атлетик благодаря пенальти – гандикап перед Барселоной растет