Реал дотиснув Атлетік завдяки пенальті – гандикап перед Барселоною росте

Баски не зуміли стримати лідера Прімери в центральному матчі 34 туру. Реал не показав потужного футболу, але вирвав перемогу – 0:1. Огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Після карантину Реал проходив дистанцію безпомилково, оформляючи сірі (не обходиться без суддівських скандалів), але від того не менш важливі звитяги. Доля чемпіонства повністю в руках Зінедіна Зідана, зважаючи на відрив від Барселони. Атлетік – не дуже зручний опонент для Мадрида, однак фаворитизм "вершкових" не піддавався сумнівам.

Атакувальне тріо Реала в рамках ротації сьогодні сформували Родріго та Асенсіо, які доповнили Бензема. Вже на стартових хвилинах Асенсіо міг відкрити рахунок хорошим ударом зі штрафного крізь стінку. Голкіпер парирував, а Карвахаль і Бензема погано розпорядилися добиванням. Атлетік відповів шансом Вільямса, коли Рамос зробив щось дивне, пропустивши м'яч на темношкірого баска. Іньякі програв дуель Куртуа, але це не мало жодного значення – арбітри зафіксували офсайд.

Господарі нав'язували боротьбу лідеру першості, високо пресингували та намагалися будувати власні атаки. Рауль Гарсія відгукнувся на закидання з глибини та впритул розстрілював Куртуа – майбутній конкурент Луніна впорався на відмінно. Вільямс елегантно втік на швидкості від Рамоса, але на лінії штрафного майданчика його позбавив м'яча Мілітао. Ще був неточний удар Іньякі з гострого кута. Моменти не супер, але оборона Мадрида регулярно давала збої.

Реал рідко підходив до воріт Атлетіка, однак мав чудову нагоду відкрити рахунок. Асенсіо зліва вирізав подачу на дальню стійку, де чатував самотній Родріго. Молодий бразилець, розстрілюючи порожній кут, з двох метрів дивом не влучив у ціль. Весь креатив у мадридців йшов від Асенсіо. Марко придумав ще один схожий епізод, закинувши на голову Бензема. Французу незручно було бити – м'яч розминувся зі стійкою. На іншому кінці поля опинявся в центрі уваги Вільямс, однак його зусилля розбивалися об офсайди та програну боротьбу Мілітао.

Реал відразу по перерві взявся до справи та пішов великими силами в атаку. Модріч дальнім ударом перевірив пильність воротаря. Бензема декілька разів опинився з м'ячем у чужому штрафному майданчику, однак проти нього відіграли дуже щільно. Час йшов, гостям ніяк не вдавалося дотиснути суперника. Рамос приходив на стандарти в атаку та залишався там, поки команда не втратить м'яч. Атлетік, своєю чергою, також не дрімав, але Куртуа всьому давав раду.

Знову швидкість Родріго, знову спроба Бензема зіграти тонко, знову загострення від Асенсіо – сценарій зустрічі не змінювався. Рахунок також. Ключовий епізод трапився на 72-й хвилині. Марсело увірвався у штрафний майданчик і впав – Дані Гарсія став на ногу бразильцю. Арбітр після перегляду VAR вказав на 11-метрову позначку, а Рамос ідеально виконав вирок, пробивши точно в кут. Все б нічого, але через хвилину капітан Реала аналогічно став на ногу гравцю Атлетіка у власному штрафному. І цей епізод судді проігнорували.

Змова? Каталонська преса точно розвине конспірологічну теорію. Атлетік створив низку напівмоментів, але реального шансу відігратися так і не було. Натомість "вершкові" не раз могли подвоїти перевагу. Бензема з вигідної позиції розстрілював Унаї Сімона – голкіпер впорався. Реал досить спокійно довів матч до перемоги та закріпив лідерство. Мадридці мають 7 очок гандикапу перед Барселоною (у Мессі гра в запасі). Атлетік з 48 пунктами залишився на 7 місці.

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