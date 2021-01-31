"Ми доклали зусиль і зіграли в другому таймі набагато краще, ніж в першому. Відчували, що гра була під контролем, але потім ми програли, пропустивши два м'ячі. Нам потрібно прогресувати, ми продовжимо працювати.

Перше фіаско Почеттіно у відеоогляді перестрілки Лор'ян – ПСЖ – 3:2

Схоже, що це була наша найгірша гра, але ми працюємо як в середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі, і гравці будуть ставати кращими. Сьогодні стався нещасний випадок, потрібно йти далі. У середу у нас буде ще один матч, і це хороша можливість зіграти краще, ніж сьогодні", – поділився Почеттіно у коментарі офіційному сайту ПСЖ.

Зазначимо, що парижани несподівано поступились Лор'яну в матчі 22-го туру Ліги 1 (3:2) та опустились на третю сходинку.

ПСЖ сенсаційно програв аутсайдеру Ліги 1 – перша поразка Почеттіно в Парижі