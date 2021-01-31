Відбулися кілька поєдинків 22 туру чемпіонату Франції. Рахунки і огляд поєдинків – у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 22 тур

Ніцца – Сент-Етьєн – 0:1

Гол: Абі, 88

Лор'ян – ПСЖ – 3:2

Голи: Абергель, 36, Вісса, 80, Моффі, 90+2 – Неймар, 45, 57 (обидва – пен)

Анже – Нім – 3:1

Голи: Капель, 20, Кулібалі, 35, Діоні, 55 – Ріпар, 41 (пен)

Брест – Метц – 2:4

Голи: Хонорат, 33, Кардона, 48, – Булая, 36, Сарр, 73, Яде, 81, Вагнер, 87 (пен)

Страсбур – Реймс – 0:1

Гол: Кутеша, 81

ПСЖ не зумів повернути собі першу сходинку Ліги 1, яку захопив Ліон після перемоги над Бордо. Підопічні Почеттіно сенсаційно поступилися скромному Лор'яну, який перебуває в зоні вильоту.

ПСЖ дав сигнал Леонардо влаштувати розпродаж – відомий список гравців на вихід

Господарі відкрили рахунок на 36 хвилині завдяки удару Абергеля в дев'ятку, але наприкінці першого тайму Неймар з пенальті відновив рівновагу. По перерві бразилець оформив дубль, реалізувавши другий 11-метровий. Здавалося, парижани заберуть 3 очки, але Лор'ян був іншої думки. Спершу Вісса продерся до воріт Серхіо Ріко та переграв голкіпера, а вже у компенсований час Моффі реалізував вихід віч-на-віч після швидкої контратаки. 3:2! Таким чином, Маурісіо Почеттіно зазнав першої поразки у тренерській кар'єрі в паризькому гранді. ПСЖ залишися третім (45 очок), а Лор'ян піднявся на 18 сходинку (18 пунктів).

В інших матчах Сент-Етьєн та Реймс на виїзді здолали Ніццу і Страсбург відповідно. Анже у доволі результативному матчі перестріляв Нім, а Метц на виїзді був сильнішим за Страсбур.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом