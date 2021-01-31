Капітан господарів Лоран Абержель шокував іменитого суперника на 36 хвилині. Ситуацію взявся рятувати Неймар. Бразилець сам заробив і реалізував пенальті перед перервою. Згодом другу "позначку" для Нея організував Ікарді.

ПСЖ сенсаційно програв аутсайдеру Ліги 1 – перша поразка Почеттіно в Парижі

Лор'ян навіть не думав здаватись. Потужний Вісса зім'яв оборону ПСЖ і на 80 хвилині зрівняв рахунок. Гості пішли вперед великими силами і були покарані в компенсований час забігом Моффі з центру поля. 3:2 – Почеттіно вперше програв чолі ПСЖ.