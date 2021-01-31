"Мы постарались и сыграли во втором тайме намного лучше, чем в первом. Чувствовали, что игра была под контролем, но потом мы проиграли, пропустив два мяча. Нам нужно прогрессировать, мы продолжим работать.

Первое фиаско Почеттино в видеообзоре перестрелки Лорьян – ПСЖ – 3:2

Похоже, что это была наша худшая игра, но мы работаем как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, и игроки будут становиться лучше. Сегодня произошел несчастный случай, нужно идти дальше. В среду у нас будет еще один матч, и это хорошая возможность сыграть лучше, чем сегодня", – поделился Почеттино в комментарии официальному сайту ПСЖ.

Отметим, что парижане неожиданно уступили Лорьяну в матче 22-го тура Лиги 1 (3: 2) и опустились на третье место.

ПСЖ сенсационно проиграл аутсайдеру Лиги 1 – первое поражение Почеттино в Париже