"Так, як Забарний грає, на нього претендуватимуть багато клубів АПЛ, але це буде влітку. Ближче до літа ми вже дізнаємося. В залежності, те хто на якому місці фінішує. Але те, що Забарний не залишиться у мене 80%.

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Хочу ще сказати, що 25% від наступного продажу дістанеться київському Динамо, яке може заробити дуже добре заробити на Забарному, оскільки ціна на цього футболіста буде дуже й дуже серйозною", – поділився Циганик у Telegram-каналі Football Hub.

Нагадаємо, Ілля перейшов у Борнмут з Динамо у січні 2023 року за 22,7 млн євро. Українець став постійним гравцем стартового складу і у поточному сезоні у 33 матчах забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 28 мільйонів євро.

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