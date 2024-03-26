"Так, как Забарный играет, на него будут претендовать многие клубы АПЛ, но это будет летом. Ближе к лету мы уже узнаем. В зависимости, то кто на каком месте финиширует. Но то, что Забарный не останется у меня 80%.

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Хочу еще сказать, что 25% от следующей продажи достанется киевскому Динамо, которое может заработать очень хорошо заработать на Забарном, поскольку цена на этого футболиста будет очень и очень серьезной", – поделился Цыганык в Telegram-канале Football Hub.

Напомним, Илья перешел в Борнмут из Динамо в январе 2023 года за 22,7 млн евро. Украинец стал постоянным игроком стартового состава и в текущем сезоне в 33 матчах забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

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