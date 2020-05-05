"Це буде безпечніше, ніж вийти в аптеку": Ла Ліга відреагувала на побоювання щодо відновлення чемпіонату

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас запевнив, що іспанські команди можуть спокійно повертатися до тренувань.

Нагадаємо, іспанські спортсмени отримали дозвіл тренуватися в індивідуальному режимі. За 2 тижні футболісти зможуть тренуватися невеликими групами. Щоправда, не всі клуби підтримали таке рішення – Ейбар вважає, що воно є поспішним.

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"Ми вживаємо багато заходів, щоб футбол був безпечним. Повірте, що вийти в аптеку – більший ризик, ніж приїхати на тренування. Повернення на поле є цілком безпечним, але я можу зрозуміти страх людей", – цитує Тебаса AS.

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Іспанії пішов на вимушену паузу з 11 березня. Наразі в Прімері зіграно 27 турів – лідирує Барселона, яка випереджає Реал на 2 очки.

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