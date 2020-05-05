toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Ми боїмося, нам потрібні гарантії": Ейбар виступає проти повернення до тренувань

5 травня 15:47 247 Читать на русском
"Ми боїмося, нам потрібні гарантії": Ейбар виступає проти повернення до тренувань
Футболісти Ейбара / Marca

Баскський клуб вважає, що уряд Іспанії та керівництво Ла Ліги поспішили дозволити відновлення роботи.

"Ми привілейовані. Ми завжди насолоджуємося тренуваннями та грою, тому хочемо повернутися до футболу. Але є щось важливіше за футбол. Це люди.

Як і все суспільство, ми непокоїмося за здоров'я. Багато працівників повернулися до роботи, і вони значно менш захищені, ніж ми. Дехто не має навіть мінімальних гарантій. Ми вважаємо, що це несправедливо.

Тебас назвав терміни відновлення Ла Ліги та озвучив соціальну місію змагань

Ми боїмося розпочинати тренування, адже не зможемо виконати навіть головну вимогу – фізичну дистанцію. Ми занепокоєні, що можемо інфікувати наші сім'ї та друзів. А це спричинить страшні наслідки для всього населення.

На першому плані повинно залишатися здоров'я. І варто дотримувати цих слів, а не лише їх говорити. Тільки після обіцянки, що всі в безпеці, можна буде повернутися до турнірів. Нам потрібні гарантії. Ми вимагаємо відповідальності", – цитує Marca заяву баскського клубу.

Нагадаємо, що чемпіонат Іспанії пішов на вимушену паузу 11 березня. Точна дата відновлення змагань у Ла Лізі наразі невідома.

Реал підписує бестію за 60 млн – грамотніший за чемпіонів світу та загроза для фаворита Зідана, але має один недолік

blog_ava
"Лобановський вбив великого форварда": чому легендарного капітана Динамо назвали Білим Пеле
14:00
13458
Теги
коронавірус Іспанія Ейбар Ейбар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
28
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук