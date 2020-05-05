"Ми боїмося, нам потрібні гарантії": Ейбар виступає проти повернення до тренувань

Баскський клуб вважає, що уряд Іспанії та керівництво Ла Ліги поспішили дозволити відновлення роботи.

"Ми привілейовані. Ми завжди насолоджуємося тренуваннями та грою, тому хочемо повернутися до футболу. Але є щось важливіше за футбол. Це люди.

Як і все суспільство, ми непокоїмося за здоров'я. Багато працівників повернулися до роботи, і вони значно менш захищені, ніж ми. Дехто не має навіть мінімальних гарантій. Ми вважаємо, що це несправедливо.

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Ми боїмося розпочинати тренування, адже не зможемо виконати навіть головну вимогу – фізичну дистанцію. Ми занепокоєні, що можемо інфікувати наші сім'ї та друзів. А це спричинить страшні наслідки для всього населення.

На першому плані повинно залишатися здоров'я. І варто дотримувати цих слів, а не лише їх говорити. Тільки після обіцянки, що всі в безпеці, можна буде повернутися до турнірів. Нам потрібні гарантії. Ми вимагаємо відповідальності", – цитує Marca заяву баскського клубу.

Нагадаємо, що чемпіонат Іспанії пішов на вимушену паузу 11 березня. Точна дата відновлення змагань у Ла Лізі наразі невідома.

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