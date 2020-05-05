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"Это будет безопаснее, чем выйти в аптеку": Ла Лига отреагировала на опасения относительно возобновления чемпионата

20:11 26 Читати українською
"Это будет безопаснее, чем выйти в аптеку": Ла Лига отреагировала на опасения относительно возобновления чемпионата
Хавьер Тебас / AS

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заверил, что испанские команды могут спокойно возвращаться к тренировкам.

Напомним, испанские спортсмены получили разрешение тренироваться в индивидуальном режиме. Через 2 недели футболисты смогут тренироваться небольшими группами. Правда, не все клубы поддержали такое решение – Эйбар считает, что оно является поспешным.

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"Мы принимаем много мероприятий, чтобы футбол был безопасным. Поверьте, что выйти в аптеку – больший риск, чем приехать на тренировку. Возвращение на поле является безопасным, но я могу понять страх людей", – цитирует Тебаса AS.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании ушел на вынужденную паузу с 11 марта. Сейчас в Примере сыграно 27 туров – лидирует Барселона, которая опережает Реал на 2 очка.

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