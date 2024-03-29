"Роль тренера в Манчестер Юнайтед? Це повна брехня. Я навіть не знаю, звідки це взялося.

"Для мене це абсолютна неповага": тренер Англії відповів на чутки щодо призначення в МЮ

Для мене велика честь бути пов’язаним з Манчестер Юнайтед, хоча в цьому немає жодної правди… Це один із найбільших клубів світу, тому мені приємно. Втім, мені подобається тут, у Вулверхемптоні. Я головний тренер і завжди буду головним тренером", – наводить слова О'Ніла інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, у минулому сезоні 40-річний фахівець врятував Борнмут від вильоту, але клуб Іллі Забарного вирішив здихатися його. О'Ніл підхопив Вулверхемптон і також тримається гідно (дев'ята сходинка АПЛ), завдяки чому з'явилися чутки про роботу помічником в МЮ.

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