"Звичайно, я ні з ким не розмовляв і не збираюся розмовляти. Я працюю на цій посаді вісім років і ніколи б не став вести переговори з кимось ще, допоки я тут. Не знаю, чи ця відповідь задовольнить ваше питання. Моя мета – чемпіонат Європи. Якби ми уклали новий контракт раніше, то всі сказали б: "Чому ви підписуєте контракт перед Євро, де вам ще потрібно проявити себе?".

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Крім того, Манчестер Юнайтед має тренера. Для мене це абсолютна неповага – створювати якісь спекуляції, коли у команди є тренер. Я не маю часу на подібні речі", – цитує Саутгейта Mirror.

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Нагадаємо, чинний контракт керманича англійців розрахований до кінця 2024 року, але Асоціація дуже хоче його продовжити. Натомість новий співвласник МЮ Джим Реткліфф бачить Саутгейта чудовою заміною Тен Хагу, якщо нідерландець не зможе гідно завершити сезон.

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