“Роль тренера в Манчестер Юнайтед? Это полная ложь. Я даже не знаю, откуда это взялось.

"Для меня это абсолютное неуважение": тренер Англии ответил на слухи о назначении в МЮ

Для меня большая честь быть связанным с Манчестер Юнайтед, хотя в этом нет никакой правды... Это один из крупнейших клубов мира, поэтому мне приятно. Впрочем, мне нравится здесь, в Вулверхэмптоне. Я главный тренер и всегда буду главным тренером", – приводит слова О'Нила инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, в прошлом сезоне 40-летний специалист спас Борнмут от вылета, но клуб Ильи Забарного решил избавиться от него. О'Нил подхватил Вулверхэмптон и также держится достойно (девятая строчка АПЛ), благодаря чему появились слухи о работе помощником в МЮ.

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