"Жирона має нападника світового рівня. Можливо, у нього не настільки помітна кар'єра, але зараз він входить до п'ятірки найкращих форвардів Європи", – зазначає Джіто Сільвестре, який захищав кольори Жирони у 2007-2009 роках.

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Фран Сандаcа (2014/15 і 2016/17) вражений цифрами українця: "Це божевілля. У нього кращі показники, ніж у Беллінгема! Виступати так добре в перший рік майже без адаптації – це неймовірно. Ще один великий успіх спортивного менеджменту. Звичайно, він готовий морально і фізично грати за великий клуб".

Кіко Ратон (2009-2011) також захоплюється Довбиком: "Яке відкриття! Він – танк. Великий і спритний водночас, легко повертається і пробиває, а також добре тримає голову. Тобто, це ті якості, які хотіли б бачити у власних форвардах Барса або Реал. На щастя, він грає в Жироні і дозволяє нам вірити у неможливе. Усього можна досягти. Сподіваємося, що Жирона нас здивує. І ми будемо щасливими в кінці сезону".

Інший колишній форвард "червоно-білих" Деян Лекіч (2015/16) вважає, що Довбик ще не розкрив повністю власний потенціал. "Він класно грає спиною, у нього є нюх на голи і чудова ліва нога. Довбик досягне успіху і покаже навіть більше, ніж ми бачили досі. Якщо він продовжуватиме в тому ж дусі, великі європейські клуби прийдуть за ним", – цитує екс-футболіста збірної Сербії Diario Sport.

Нагадаємо, що Довбик посідає третє місце у списку найкращих бомбардирів Ла Ліги з 11 м'ячами, поступаючись лише Майоралю (12) і Беллінгему (13). Проте за системою "гол+пас" наш нападник перебуває на вершині рейтингу разом з англійською зіркою Реала (у обох – по 15).

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