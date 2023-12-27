"Жирона имеет нападающего мирового уровня. Возможно, у него не столь заметная карьера, но сейчас он входит в пятерку лучших форвардов Европы", – отмечает Джито Сильвестре, защищавший цвета Жироны в 2007-2009 годах.

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Фран Сандоса (2014/15 и 2016/17) поражен цифрами украинца: "Это безумие. У него лучшие показатели, чем у Беллингема! Выступать так хорошо в первый год почти без адаптации – это невероятно. Еще один большой успех спортивного менеджмента. Конечно, он готов морально и физически играть за большой клуб".

Кико Ратон (2009-2011) также восторгается Довбиком: "Какое открытие! Он – танк. Большой и ловкий одновременно, легко поворачивается и пробивает, а также хорошо держит голову. То есть, это те качества, которые хотели бы видеть в собственных форвардах Барса или Реал. К счастью, он играет в Жироне и позволяет нам верить в невозможное. Всего можно достичь. Надеемся, что Жирона нас удивит. И мы будем счастливы в конце сезона".

Другой бывший форвард "красно-белых" Деян Лекич (2015/16) считает, что Довбик еще не раскрыл полностью свой потенциал. "Он классно играет спиной, у него есть нюх на голы и отличная левая нога. Довбик добьется успеха и покажет даже больше, чем мы видели до сих пор. Если он будет продолжать в том же духе, большие европейские клубы придут за ним", – цитирует экс-футболиста сборной Сербии Diario Sport.

Напомним, что Довбик занимает третье место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги с 11 мячами, уступая только Майоралю (12) и Беллингему (13). Однако по системе "гол+пас" наш нападающий находится на вершине рейтинга вместе с английской звездой Реала (у обоих – по 15).

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