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"Це бл**ь пі***ц взагалі", – Папа Гуйє обурений суддівством в матчі чемпіонату України

19:11 1800 Читать на русском
"Це бл**ь пі***ц взагалі", – Папа Гуйє обурений суддівством в матчі чемпіонату України
Папа Гуйє / СК Дніпро-1

Захисник СК Дніпро-1 Папа Гуйє шокований суддівством Миколи Балакіна в матчі 18-го туру УПЛ проти Олександрії.

79’ Максим Лопирьонок
90’ Станіслав Куліш
90+1’ Олександр Назаренко
 
Максим Третьяков 79’
Максим Третьяков 90+3’
79’ Максим Лопирьонок
79’ Максим Третьяков
90’ Станіслав Куліш
90+1’ Олександр Назаренко
90+3’ Максим Третьяков

Нагадаємо, на останній хвилині матчу СК Дніпро-1 – Олександрія Микола Балакін призначив пенальті у ворота господарів за фол Папи Гуйє. Сенегальський захисник був шокований таким рішенням арбітра.

Парад пенальті та червоних карток у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Олександрія – 1:2

"Що мені треба робити взагалі? Що суддя взагалі? Чи краще закінчити футбол взагалі? Це просто катастрофа. Будь-яка точка, будь-який дотик в штрафному – мені давали пенальті. Це просто б***ь пі***ц взагалі. Що треба робити взагалі? Закінчити футбол або як взагалі? Це б***ь пі***ц", – емоційно розповів Папа Гуйє у коментарі Ігорю Циганику.

Обережно – відео містить ненормативну лексику

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Теги
Ігор Циганик Арбітри СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Олександрія Відеоновини Микола Балакін Микола Балакін Папа Гуйє Папа Гуйє Олександрія Олександрія
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