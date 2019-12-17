"Це бл**ь пі***ц взагалі", – Папа Гуйє обурений суддівством в матчі чемпіонату України

Захисник СК Дніпро-1 Папа Гуйє шокований суддівством Миколи Балакіна в матчі 18-го туру УПЛ проти Олександрії.

Нагадаємо, на останній хвилині матчу СК Дніпро-1 – Олександрія Микола Балакін призначив пенальті у ворота господарів за фол Папи Гуйє. Сенегальський захисник був шокований таким рішенням арбітра.

Парад пенальті та червоних карток у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Олександрія – 1:2

"Що мені треба робити взагалі? Що суддя взагалі? Чи краще закінчити футбол взагалі? Це просто катастрофа. Будь-яка точка, будь-який дотик в штрафному – мені давали пенальті. Це просто б***ь пі***ц взагалі. Що треба робити взагалі? Закінчити футбол або як взагалі? Це б***ь пі***ц", – емоційно розповів Папа Гуйє у коментарі Ігорю Циганику.

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