Парад пенальті та червоних карток у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Олександрія – 1:2

Олександрія здобула виїзну перемогу над СК Дніпро-1 у 18 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу СК Дніпро-1 – Олександрія.

Олександрія зуміла вирвати три очки на Дніпро-Арені і наздогнати Десну в турнірній таблиці УПЛ. Головні події матчу припали на кінцівку другого тайму. На 78-й хвилині арбітр Микола Балакін призначив сумнівний пенальті після того, як Лопирьонок заблокував удар Третьякова – вирок виконав 10-й номер команди Шарана. Господарі відповіли на 90-й хвилині – після удару Логінова м'яч влучив у руку Банаді. Другий пенальті в матчі реалізував Куліш.

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Але підопічні Шарана встигли забити переможний гол – на 90+2-й хвилині Балакін ще раз вказав на "точку" після фолу Гуйє проти Ковальця. Третьяков забив свій другий гол у матчі, а Олександрія святкувала перемогу.

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