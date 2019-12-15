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Парад пенальті та червоних карток у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Олександрія – 1:2

20:12 95 Читать на русском
Парад пенальті та червоних карток у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Олександрія – 1:2
СК Дніпро-1 – Олександрія – відео голів та огляд матчу

Олександрія здобула виїзну перемогу над СК Дніпро-1 у 18 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу СК Дніпро-1 – Олександрія.

79’ Максим Лопирьонок
90’ Станіслав Куліш
90+1’ Олександр Назаренко
 
Максим Третьяков 79’
Максим Третьяков 90+3’
79’ Максим Лопирьонок
79’ Максим Третьяков
90’ Станіслав Куліш
90+1’ Олександр Назаренко
90+3’ Максим Третьяков

Олександрія зуміла вирвати три очки на Дніпро-Арені і наздогнати Десну в турнірній таблиці УПЛ. Головні події матчу припали на кінцівку другого тайму. На 78-й хвилині арбітр Микола Балакін призначив сумнівний пенальті після того, як Лопирьонок заблокував удар Третьякова – вирок виконав 10-й номер команди Шарана. Господарі відповіли на 90-й хвилині – після удару Логінова м'яч влучив у руку Банаді. Другий пенальті в матчі реалізував Куліш.

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Але підопічні Шарана встигли забити переможний гол – на 90+2-й хвилині Балакін ще раз вказав на "точку" після фолу Гуйє проти Ковальця. Третьяков забив свій другий гол у матчі, а Олександрія святкувала перемогу.

Олександрія обіграла СК Дніпро-1 в матчі з трьома пенальті та двома вилученнями

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Олександрія Олександрія Відеоновини Микола Балакін Микола Балакін СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Олександрія
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