"Це АПЛ, якщо ти не добиваєш суперника, він повертається", – Кейн прокоментував нічию з Арсеналом

Форвард Тоттенхема Харрі Кейн залишився незадоволений результатом матчу 4 туру АПЛ проти Арсенала (2:2).

"Що стосується моменту з непризначеним пенальті, захисник робив підкат. У цьому моменті я подумав, що на мені сфолять.

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Мабуть, суддя вирішив, що я навмисно йду на пенальті. Тут ситуація 50 на 50, в деяких іграх тут би вказали на точку.

Я трохи розчарований. Коли ведеш з рахунком 2:0, очікуєш, що переможеш, з ким би не грав. Пропущений гол перед перервою поміняв гру.

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У другому таймі обидві команди прагнули до перемоги. Вони час від часу були краще, але у нас теж були шанси. Загалом, це нічия, і ми повинні прийняти її.

Шкода, що ми не змогли вбити інтригу в матчі. Але це АПЛ, і якщо ви не добиваєте команди, вони повертаються", – цитує Кейна goal.com.