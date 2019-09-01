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Арсенал – Тоттенхем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

21:37 280 Читать на русском
Арсенал – Тоттенхем – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Арсенал – Тоттенхем – відео голів та огляд матчу / ФК Арсенал

Арсенал та Тоттенхем зіграл внічию у 4 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Тоттенхем.

45+2’ Александр Ляказетт
71’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
Крістіан Еріксен 10’
Харрі Кейн 40’
10’ Крістіан Еріксен
40’ Харрі Кейн
45+2’ Александр Ляказетт
71’ П'єр-Емерік Обамеянг

У 4 турі АПЛ на Емірейтс відбулось північнолондонське дербі Арсенал – Тоттенхем. "Каноніри" хотіли реабілітуватись після поразки від Ліверпуля, тоді як "шпори" у минулому турі зганьбились у поєдинку з Ньюкаслом.

Арсенал розписав яскраву нічию з Тоттенхемом – 4 голи та інтенсивний футбол у дербі

Вже у першому таймі Крістіан Еріксен вдало зіграв на добиванні і відкрив рахунок у зустрічі. Під кінець тайму "каноніри" привезли пенальті у власні ворота, яке реалізував Харрі Кейн. Але Ляказетт перед перервою заштовхав м'яч у ворота Уго Льоріса.

По перерві П'єр-Емерік Обамеянг вразив кут воріт після асисту Дані Себальйоса і вирвав нічию для Арсенала.

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Тоттенхем Тоттенхем Англія Арсенал - Тоттенхем Арсенал Арсенал Відеоновини АПЛ
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