Арсенал – Тоттенхем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Арсенал та Тоттенхем зіграл внічию у 4 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Тоттенхем.

У 4 турі АПЛ на Емірейтс відбулось північнолондонське дербі Арсенал – Тоттенхем. "Каноніри" хотіли реабілітуватись після поразки від Ліверпуля, тоді як "шпори" у минулому турі зганьбились у поєдинку з Ньюкаслом.

Арсенал розписав яскраву нічию з Тоттенхемом – 4 голи та інтенсивний футбол у дербі

Вже у першому таймі Крістіан Еріксен вдало зіграв на добиванні і відкрив рахунок у зустрічі. Під кінець тайму "каноніри" привезли пенальті у власні ворота, яке реалізував Харрі Кейн. Але Ляказетт перед перервою заштовхав м'яч у ворота Уго Льоріса.

По перерві П'єр-Емерік Обамеянг вразив кут воріт після асисту Дані Себальйоса і вирвав нічию для Арсенала.