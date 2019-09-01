Арсенал розписав яскраву нічию з Тоттенхемом – 4 голи та інтенсивний футбол у дербі

Арсенал приймав Тоттенхем у центральному матчі 4 туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився нічиєю –2:2. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Арсенал не програвав дербі Північного Лондона в АПЛ на власному полі з 2010-го року. За останнє десятиліття Тоттенхем серйозно підвищив свій статус, але перемоги в гостях у головного ворога досі рідкість. "Каноніри" краще розпочали сезон – 6 пунктів у 3 турах і спроба зупинити Ліверпуль. "Шпори", у свою чергу, здобули лише 4 бали за 3 матчі, відібравши очки в Манчестер Сіті.

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Унаї Емері виставив на гру своє ударне тріо форвардів Обамеянг-Ляказетт-Пепе. Маурісіо Почеттіно довелося відійти від виховних заходів і поставити в основу Еріксена та Вертонгена. Потрапляння бельгійця в старт спричинене проблемами на правому фланзі оборони – через низку травм на позиції фулбека мусив вийти Санчес.

Арсенал з перших хвилин використовував слабке місце Тоттенхема. Матч розпочався з удару Пепе, якому момент на фланзі створили Обамеянг і Колашинац. Ця зв'язка раз по раз розривала Санчеса та доправляла м'яч у небезпечну зону. Господарі високо пресингували суперника, змушуючи голкіпера та захисників Тоттенхема грати дальніми передачами. Це працювало, поки підбирання у центрі поля вигравали "каноніри", були непогані удари "другим темпом".

Як тільки верхову боротьбу після виносу Льоріса виграв Кейн, гості організували гольову атаку. Сон протягнув м'яч до штрафного та відкинув на Ламелу. Удар аргентинця воротар Арсенала потягнув, але першим на добивання встиг Еріксен – Крістіан забив 50-й гол в АПЛ. Тоттенхем реалізував перший вихід до володінь Лєно.

Коли "шпори" проходили першу лінію пресингу, в них автоматично виникала гостра контратака – часто з чисельною більшістю гостей. В одній з таких Еріксен проігнорував партнерів і на техніку пробив по воротах – без проблем для Лєно. А от Сон в аналогічній ситуації створив німцю труднощі, закрутивши м'яч у дальній кут. Втім, Бернд все одно впорався.

Арсенал продовжував більше атакувати, більше тиснути. Обамеянг знову знищив Санчеса та навісив на дальню стійку – удар Пепе заблокували. Ніколя також намагався загострювати. Кутові в його виконанні не призводили до прямих ударів, але Мейтленд-Найлз і Торрейра, вигравши підбирання, розрядили гармату.

Однак всі зусилля господарів попереду нівелювалися грубими помилками в обороні. Спершу Кейн і Сон двох могли покарати Арсенал, потім класно зі штрафного пробив Еріксен – переможцем з цих епізодів вийшов Лєно. А партнери німецького голкіпера придумали йому ще складніше завдання, коли Джака у власному штрафному незрозуміло для чого двома ногами стрибнув у Сона. Кейн зразково виконав пенальті та подвоїв перевагу гостей. Харрі зрівнявся з Адебайором і Смітом за кількістю голів у дербі Північного Лондона. У трьох рекордсменів по 10 забитих м'ячів.

Арсенал все ж зберіг інтригу на другий тайм, скоротивши відставання в рахунку у компенсований до першого тайму час. Пепе не переграв Льоріса після хорошого соло Мейтленд-Найлза, але реабілітувався ефектним асистом на Ляказетта. Тоттенхем зовсім бездумно грав у тій атаці на відбій, чим "каноніри" скористалися – Алекс заштовхав м'яч у ближній кут.

Друга половина зустрічі також розпочалася з атак Арсенала. Пропустивши традиційну контру від суперника, в якій Лєно потягнув удар Сона, підопічні Емері видали ударний відрізок. Розкішний момент виник у Гендузі, якого в штрафному знайшов Торрейра. Удар з вигідної позиції в падінні потягнув Льоріс. Арсенал відразу отримав другу можливість, коли Ляказетт продовжив подачу з кутового на дальню стійку, але там Обамеянг і Колашинац не замкнули пас.

Тоттенхем відповів не гірше – Кейн організував "стіночку" з Еріксеном і потужно бахнув у стійку. Втім, загалом перевага явно була на стороні "канонірів". Вони небезпідставно претендували на два пенальті, коли "шпори" у своїй карній зоні підштовхували Обамеянга та Папастатопулоса. Потім Унаї Емері спробував використати своє вміння впливати на гру по ходу матчів і зробив заміни.

Поява Себальйоса миттю принесла дивіденди – іспанець чудово пробив здалеку під поперечину, однак Льоріс цього разу був на висоті. Незабаром вийшов на поле Мхітарян, а Арсенал дедалі сильніше насідав на ворота Тоттенхема. Гендузі з глибини геніальним пасом розрізав усю оборону гостей і асистував Обамеянгу – габонець вистрибнув з-за спин захисників і проштовхнув м'яч у сітку.

Зрівнявши рахунок, Арсенал не збавив оберти. Завдяки хорошому пресингу та грі на випередження господарі буквально не випускали суперника за центр поля. Джака приклався до м'яча – Льоріс здійснив черговий сейв. Потім декілька кутових для "канонірів", які подарували потужну, але трішки не точну гармату Пепе. Арсенал дотиснув опонента, але гол скасував арбітр – офсайд.

Після цього епізоду футболісти Арсенала втратили тотальний контроль над ситуацією та дозволяли Тоттенхем вибігати в атаку та тягнути час стандартами. До фінального свистка зберігався інтенсивний футбол, суперники обмінялися моментами, але вирвати перемогу нікому не вдалося. 2:2 – бойова нічия на Емірейтс.

Арсенал набрав 7 очок і піднявся на 5 місце в турнірній таблиці, а Тоттенхем, маючи в активі 5 пунктів, розмістився на 9 сходинці.