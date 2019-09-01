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"Это АПЛ, если ты не добиваешь соперника, он возвращается", – Кейн прокомментировал ничью с Арсеналом

1 сентября 23:34 12 Читати українською
"Это АПЛ, если ты не добиваешь соперника, он возвращается", – Кейн прокомментировал ничью с Арсеналом
Харри Кейн / goal.com

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн остался недоволен результатом матча 4 тура АПЛ против Арсенала (2:2).

45+2’ Александр Ляказетт
71’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
Кристиан Эриксен 10’
Харри Кейн 40’
10’ Кристиан Эриксен
40’ Харри Кейн
45+2’ Александр Ляказетт
71’ Пьер-Эмерик Обамеянг

"Что касается момента с неназначенным пенальти, защитник делал подкат. В этом моменте я подумал, что на мне сфолят.

Арсенал – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

Видимо, судья решил, что я намеренно иду на пенальти. Тут ситуация 50 на 50, в некоторых играх тут бы указали на точку.

Я немного разочарован. Когда ведешь со счетом 2:0, ожидаешь, что победишь, с кем бы ни играл. Пропущенный гол перед перерывом поменял игру.

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Во втором тайме обе команды стремились к победе. Они время от времени были лучше, но у нас тоже были шансы. В общем, это ничья, и мы должны принять ее.

Жаль, что мы не смогли убить интригу в матче. Но это АПЛ, и если вы не добиваете команды, они возвращаются", – цитирует Кейна goal.com.

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Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Арсенал - Тоттенхэм Харри Кейн Харри Кейн Арсенал Арсенал
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