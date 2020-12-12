"Вони добре почали другий тайм після того, як ми добре закінчили першу половину зустрічі. Ми створили три або чотири явних моменти. Не можна очікувати багато гольових моментів у матчах з такою командою, як Манчестер Юнайтед. Зрештою, нічия – хороший результат для нас. Це повинно нам допомогти в майбутньому.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 0:0 – відеоогляд матчу

МЮ – завжди сильна команда. Нікуди не зникла магія Олд Траффорд. З різних причин вони вибули з Ліги чемпіонів, але це не демонструє їхню слабкість. Вони забивають голи тоді, коли можуть тікати в контратаки, але сьогодні ми дуже добре контролювали їх.

Сьогоднішній матч – це не дербі. З уболівальниками на трибунах все було б по-іншому. Можливо, вони змусили б грати інтенсивніше. Кожного тижня без фанів усе інакше. Вірус усе ще є, треба бути обережним", – цитує Гвардіолу BBC.

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