"Они хорошо начали второй тайм после того, как мы хорошо закончили первую половину встречи. Мы создали три или четыре явных момента. Нельзя ожидать много голевых моментов в матчах с такой командой, как Манчестер Юнайтед. В конце концов, ничья – хороший результат для нас. Это должно помочь в будущем.

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МЮ – всегда сильная команда. Никуда не исчезла магия Олд Траффорд. По разным причинам они выбыли из Лиги чемпионов, но это не демонстрирует их слабость. Они забивают голы тогда, когда могут бежать в контратаки, но сегодня мы очень хорошо контролировали их.

Сегодняшний матч – это не дерби. С болельщиками на трибунах все было бы по-другому. Возможно, они заставили бы играть интенсивнее. Каждую неделю без фанов все иначе. Вирус все еще есть, надо быть осторожным", – цитирует Гвардиолу BBC.

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