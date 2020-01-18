Це – футбол, ось чому він прекрасний, – Менді оцінив провальну кінцівку Манчестер Сіті у грі проти Крістал Пелас

Захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді поділився думками щодо нічиєї у матчі 23 туру АПЛ проти Крістал Пелас (2:2).

"Це – футбол, ось чому він прекрасний. Після гри всі були сердиті та засмучені. Я думаю, ми заслуговували на більше. У першому таймі ми мали багато моментів. Вони добре захищалися – ми знали, що вони це вміють. У другій половині ми повернулися і вигравали 2:1, але в останню хвилину вони знову забили.

Манчестер Сіті – Крістал Пелас – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Емоції були шаленими. Почуття, атмосфера... ми вірили, що зможемо забити. У футболі ви повинні бути зосередженими до кінця. За одну-дві секунди втрачаєте концентрацію, і все може статися. Ми намагалися грати так, як Ман Сіті звик. Лише нічия, але нам потрібно забути гру і дивитися вперед", – наводить слова Менді Goal.

До слова, француз вже у третьому матчі поспіль виходить у основі Манчестер Сіті, натомість Олександр Зінченко не потрапляє навіть до заявки команди.

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