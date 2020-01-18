Ман Сіті драматично втратив очки вдома – конкурент Зінченка асистував на камбек, але екс-зірка Шахтаря все зіпсував

Манчестер Сіті і Крістал Пелас розійшлися крутою нічиєю (2:2) у 23-му турі АПЛ. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Крістал Пелас на "Футбол 24", стартував о 17:00 за київським часом. Лондонці не програвали 4 тури поспіль, тоді як підопічні Гвардіоли виграли 3 попередні матчі в АПЛ, повернувшись на 2-е місце, та двічі впевнено пройшли далі в кубкових турнірах. У минулому сезоні Сіті сенсаційно поступився звітному суперникові в рідних стінах, але в поточному вже встиг взяти реванш. Команда Ходжсона до звітної зустрічі підходила з кращою обороною (24 пропущені, 4-й результат у лізі), ніж у манчестерців (25).

Манчестер Сіті – Крістал Пелас: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Господарі просто стирали з лиця манчестерської землі команду Ходжсона в перші 15 хвилин. Дуже активно діяв конкурент Зінченка Менді, який неодноразово загострював на лівому фланзі атаки. Де Брюйне зі штрафного влучив у поперечину. Агуеро з кількох метрів не зміг переграти воротаря. Високий пресинг ставав справжнім жахіттям для лондонців, які частенько помилялися перед своїм штрафним. Добре, що в більшості випадків встигали заблокувати удари вже в безпосередній близькості до воріт. Постійне бажання покращити ударну позицію, ще обіграти чи віддати пас підводило Агуеро, Сілв та інших гравців Сіті. А ось у Пелас був лише один цікавий випад за 39 хвилин – Грем Скотт з допомогою VAR вирішив, що контакту Стоунза замало для пенальті.

Та гості реалізували перший же свій кутовий та удар. Маккарті подав справа, екс-захисник Челсі Кехілл, вигравши верх у Стоунза та Фернандінью скинув на дальню стійку, де орендований в Евертона Дженк Тосун забив у своєму дебютному матчі в основі. Ось так 9:1 за ударами перетворилися на парадоксальні 0:1. Де Брйюне з допомогою обманного маневру Канселу знайшов Бернарду Сілву в карному – лише третій сейв голкіпера "орлів". Манчестерці заслужили на мінімальну перевагу в першому таймі (за очікуваними голами 1,29:0.37 до перерви), однак суперник вбивчо використав свій єдиний шанс до перерви.

HT #PremierLeague#ManCity 0 (1.29 xG)#CPFC 1 (0.37 xG)



They couldn’t win at the Etihad for the second season running could they? Palace lead but are fortunate to do so, with City missing good chances early on #MCICRY pic.twitter.com/BF5SI9eHzV — Infogol (@InfogolApp) January 18, 2020

Тосун міг і хет-трик оформлювати. Спочатку турецький форвард випередив Едерсона, який бозна-куди вилетів з воріт, але дещо погарячкував і дав привід Фернандінью впасти – гол скасували. А вже у другій половині Дженк ідеально спіймав дальній пас Заха і потужно пробив. Тут уже Едерсон виручив. У відповідь Бернарду Сілва та Стерлінг з ближньої дистанції не змогли переправити снаряд у ціль. Затяжна атака з флангу на фланг, і Рідевалд прикро помиляється, вважає головний арбітр. Захисник гостей вибивав круглого ногою, після чого м'яч зрикошетив йому в руку. Однак VAR переглянув рішення і скасував призначення пенальті.

Менді розпочав гольову атаку на 83-й. Жезус підхопив у штрафному, а Кун Агуеро у красивому стрибку замкнув м'яку подачу. Ман Сіті зрівняв і побіг виривати більш ніж заслужені 3 очки. На 87-й Менді доводить, чому грає він, а не Зіна. Класний навіс з лівого флангу ідеально замкнув Агуеро. Французький захисник, до слова, створив 4 гольові моменти. У звітному матчі більше тільки в Де Брюйне (6). І все ж "орли" літають високо. Рідкісний в останні хвилини політ завершився швидкісним проходом Заха і пасом, який так необачно поспішив замкнути у власні ворота колишній хавбек донецького Шахтаря Фернандінью. Оце так драма на 90-й!

Сіті відпускає Ліверпуль на 13 очок (плюс 2 матчі в запасі для команди Клоппа), але наразі залишається другим. Крістал Пелас набирає 30 балів і перебуває на 4-очковій відстані від 5-го місця.