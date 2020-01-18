Манчестер Сіті – Крістал Пелас – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті втратив очки у матчі 23 туру АПЛ проти Крістал Пелас. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Крістал Пелас.

Команда Гвардіоли влаштувала шквал атак на ворота суперника, але несподівано забили "орли". Новачок Тосун реалізував єдиний удар лондонців за весь тайм.

Ман Сіті драматично втратив очки вдома – конкурент Зінченка асистував на камбек, але екс-зірка Шахтаря все зіпсував

Крістал Пелас довго утримував свою перевагу після перерви, допоки за справу не взявся Агуеро. Аргентинець оформив дубль за 5 хвилин і, здавалося, приніс "містянам" перемогу. Фернандінью був проти. Екс-хавбек Шахтаря невдало підставився під простріл Заха і зрізав м'яч у власні ворота – 2:2.