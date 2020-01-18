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Манчестер Сіті – Крістал Пелас – 2:2 – відео голів та огляд матчу

19:30 441 Читать на русском
Манчестер Сіті – Крістал Пелас – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Крістал Пелас – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті втратив очки у матчі 23 туру АПЛ проти Крістал Пелас. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Крістал Пелас.

82’ Серхіо Агуеро
87’ Серхіо Агуеро
 
Дженк Тосун 39’
Фернандінью 90’
39’ Дженк Тосун
82’ Серхіо Агуеро
87’ Серхіо Агуеро
90’ Фернандінью

Команда Гвардіоли влаштувала шквал атак на ворота суперника, але несподівано забили "орли". Новачок Тосун реалізував єдиний удар лондонців за весь тайм.

Ман Сіті драматично втратив очки вдома – конкурент Зінченка асистував на камбек, але екс-зірка Шахтаря все зіпсував

Крістал Пелас довго утримував свою перевагу після перерви, допоки за справу не взявся Агуеро. Аргентинець оформив дубль за 5 хвилин і, здавалося, приніс "містянам" перемогу. Фернандінью був проти. Екс-хавбек Шахтаря невдало підставився під простріл Заха і зрізав м'яч у власні ворота – 2:2.

blog_ava
Ман Сіті драматично втратив очки вдома – конкурент Зінченка асистував на камбек, але екс-зірка Шахтаря все зіпсував
18:57
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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Манчестер Сіті - Крістал Пелас Відеоновини Крістал Пелас Крістал Пелас АПЛ
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